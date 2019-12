Le piazze contro l’odio e il rancore come lutto non elaborato

Leggi la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Roma. Che cosa sta succedendo nelleche da un mese si sono riempite di persone unite da un “no al linguaggio d’odio”? A che cosa corrisponde, quel “no al” che corre da Bologna (sardine) a Milano (sindaci)? Il professor Giuseppe De Rita, presidente della fondazione Censis, osserva il fen

matteosalvinimi : Avete seguito su Rete 4, Amici? Queste piazze 'Bella Ciao' contro di me in fondo mettono allegria! E poi con Prodi… - matteosalvinimi : #Salvini: questo weekend saremo in 1000 piazze per raccogliere firme contro #Mes, un trattato che cede la sovranità… - LegaSalvini : ++ QUESTO FINE SETTIMANA FIRMA CONTRO LA FREGATURA DEL MES ++ ??Sabato e domenica vieni a firmare in oltre 1000 pia… -