Chi è Jovana Svonja, la compagna del calciatore Filip Djordjevic (Di venerdì 13 dicembre 2019) Jovana Svonja, strepitosa compagna del calciatore del Chievo Verona Djordjevic, sta insidiando Diletta Leotta e Wanda Nara nell’indice di gradimento degli utenti italiani su Instagram. Per salire questa speciale classifica, Jovana Svonja sta utilizzando le stesse ‘armi’ delle sue ‘colleghe’: le foto dove mostra tutte le sue forme mozzafiato. Immagini talmente virali da raccogliere più di quindicimila likes. Jovana Svonja è una delle modelle più richieste del mondo. Non a caso, nella sua biografia di Instagram ci sono anche gli indirizzi dove contattarla per avanzare proposte di lavoro o altre collaborazioni professionali. LEGGI ANCHE: Chi è Kimberley Means, la fidanzata di Khedira. La compagna del centravanti Djordjevic è molto attiva su Instagram dove si diletta ad esibire la sua incontenibile sensualità. Altissima, mora, labbra carnose, fisico longilineo con ...

