Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ha vinto la sprint di Hochfilzen prova valida per ladel2019-2020 di. L’altoatesina ha conquistato il secondo successo stagionale e ha fatto saltare il banco in terra austriaca imponendosi con grande autorevolezza, l’azzurra si è dimostrata in ottima forma e ha infilato la seconda affermazione consecutiva in questo format di gara dopo l’apoteosi di Oestersund. La nostra portacolori ha conquistato la nona vittoria a livello individuale indel(considerando la mass start di Oestersund che valeva per i Mondiali), la quattordicesima considerando anche i risultati in staffetta.si è imposta in tutti i format di gara e nel suopuò annoverare anche due bronzi con la staffetta mista alle Olimpiadi e sei medaglie ai Mondiali tra cui l’oro nella mass start di pochi mesi fa. Di seguito il...

OA_Sport : Biathlon, tutte le vittorie di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo e il palmares: nono sigillo nella sprint di Hochf… - Cruf3 : Lisa e Doro magistrali (più di 10 sec a tutte), peccato che le controparti non siano state all'altezza. Ma una 'sin… -