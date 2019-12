Ancelotti riparte subito? In Premier interessa a Everton e Arsenal

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 13 dicembre 2019)sarebbe in volo verso Londra per incontrare una delegazione dell’, ma c’è l’interesse anche dell’Carlo, dopo l’esonero del Napoli, potrebbe finire inLeague. Come ha rivelato il Sun,sarebbe in procinto di incontrare una delegazione dell’a Londra. La squadra di Liverpool è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo Marco Silva, esonerato per i deludenti risultati di questa stagione. Un’altra squadrata all’italiano sarebbe l’. I Gunners hanno esonerato Unai Emery a fine novembre per la posizione in classifica sotto le aspettative. Al momento siede in panchina l’ex centrocampista Fredrik Ljunberg. Leggi su Calcionews24.com

