Ambiente, ANBI: la cultura dell’acqua “entri nei programmi scolastici” (Di venerdì 13 dicembre 2019) “In un momento di crisi climatica e di forti sfide ambientali è fondamentale recuperare la cultura dell’acqua e la conoscenza del territorio, nonché la consapevolezza sull’opera dell’uomo per mantenerne il vitale equilibrio. Per questo, chiediamo al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di inserire questi temi fra quelli, che saranno insegnati nelle reintrodotte ore di educazione civica, mettendoci nel caso a disposizione per condividere un apposito progetto.” A proporlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto a Milano ad un convegno organizzato da ANBI e Regione Lombardia per sostenere la candidatura delle opere idrauliche lombarde a patrimonio UNESCO. “Nella gestione idrogeologica – prosegue il Presidente di ANBI – in Italia insistiamo nella ...

