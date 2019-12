Uccise l’ex moglie nel sonno | niente sconti per Antonio Ascione | condannato a 20 anni

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoTorre del Greco (Na) – Condanna ribadita e risarcimenti triplicati. La Corte d’assise d’appello di Venezia ha confermato i ventidi carcere inflitti in primo grado al pizzaiolo, che all’alba del 23 luglio 2017a Musile del Piave, mentre si trovava inerme nel proprio letto, l’exMaria Archetta Mennella. I giudici di secondo grado hanno triplicato i risarcimenti nei confronti dei familiari della donna, difesi dall’avvocato Alberto Berardi e dallo Studio 3a, stabilendo un risarcimento di 150mila euro per i due figli della coppia, 100mila per la madre della vittima e 60mila euro per la sorella e il fratello. Accolto quindi il ricorso con il quale il pm Raffaele Incardona ha contestato il mancato riconoscimento dei futili motivi. Respinta invece l’istanza della difesa di, ...

