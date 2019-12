Reddito di cittadinanza | ok per cittadini extracomunitari | la procedura in chiaro

Leggi la notizia su leggioggi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) L’Inps con il messaggio n. 4516 del 3 dicembre ha voluto fare chiarezza sulla gestione delle richieste didiavanzate da, finora sospese in attesa di un decreto ministeriale che definisse per quali Paesi fosse necessaria la certificazione dei requisiti patrimoniali, reddituali e la composizione del nucleo familiare. Il documento dell’Istituto indica i criteri da seguire per sbloccare l’erogazione del sussidio e recuperare le mensilità arretrate, distinguendo tra coloro che hanno presentato richiesta diprima o dopo la conversione in legge del decreto istitutivo (il n. 4 del 2019). Vediamo la questione nel dettaglio.: istruzioni pratiche per l’obbligo lavorativodi: certificazione Isono tenuti a produrre una certificazione dell’autorità estera, tradotta in ...

