Pregiudicato picchia due poliziotti | un altro caso di aggressione a Catania

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sofia Dinolfo L'uomo, ai domiciliari, non ha gradito la visita notturna degli agenti e, in tutta risposta, ha scatenato la sua violenza nei loro confronti, la vicenda fa seguito ad altri casi dialla polizia a distanza di pochi giorni Undiaidia distanza di pochi giorni dall’ultimo episodio verificatosi solamente domenica scorsa. Ebbene, gli agenti, la notte appena trascorsa si sono recati a casa di un uomo, uncatanese, Lorenzo Riela di 41 anni, che stava scontando la misura restrittiva ai domiciliari in quanto indagato per lesioni e minacce a pubblico ufficiale. In virtù della misura adottata nei suoi confronti, inel corso di un controllo previsto per le situazioni di tale genere, si sono recati nella sua abitazione. L’uomo alla presenza degli agenti ha agito in maniera spropositata e ...

