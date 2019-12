Parma: infermiere molesta una sua collega con la pistola (Di giovedì 12 dicembre 2019) Il Tribunale ha condannato l’uomo per violenza sessuale e anche per possesso abusivo di armi. L’uomo si era presentato in ospedale con l’arma. Pena sospesa. Tre anni di continue molestie, dal 2014 al 2017. A Parma un operatore sanitario di 64 anni è stato condannato dal Tribunale a due anni di reclusione per i reati … L'articolo Parma: infermiere molesta una sua collega con la pistola proviene da www.meteoweek.com.

