L’addio di Lucidi al M5s | «Se una forza con un capo politico passa dal 33% al 15%

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Sta per essere formalizzato un altro addio, annunciato, al Movimento 5 Stelle: il senatore Stefano, come anticipato, dovrebbere oggi al gruppo Misto o molto più probabilmente alla Lega di Matteo Salvini. Scatenando, insieme ai suoi colleghi «dissidenti», l’ira di Luigi Di Maio. Il senatore umbro – al suo secondo mandato in Parlamento – rigetta qualunque accusa di tentativo di restare attaccato alla poltrona. «In questo momento all’interno del Movimento 5 Stelle non è possibile fare politica, e quindi va trovato un perimetro. La Lega ha capito i malumori della piazza e ha capito dove stava soffiando il vento. Noi 5 stelle non siamo stati in grado di farlo», dice. «Magari perché non era nelle nostre corde: il Movimento ha sempre avuto i suoi temi e probabilmente non corrispondono in questo momento al mercato elettorale». «Qualcuno ha ...

