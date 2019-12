Gravidanza | indurre il parto o aspettare?

Leggi la notizia su feedproxy.google

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Alcuni studi suggeriscono che se il travaglio non parte da solo, dopo le 41 settimane potrebbe essere opportuno indurlo per ridurre il rischio di morte in utero. Ma non tutti concordano di Valentina Murelli Ogni donna incinta ha ben in mente la sua dpp, data presunta del: la data nella quale il suo bimbo dovrebbe nascere se ladurasse esattamente 40 settimane (o 280 giorni). In realtà è molto improbabile che le donneriscano proprio “quel” giorno: qualcuna lo (...) - Salute / ,, Neonati,, Mamma, Nascita

