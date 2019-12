Giorgio Tirabassi a VivaRaiplay dopo l’infarto | l’abbraccio di Fiorello | “Bello che non

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Durante la puntata di 'Viva RaiPlay' trasmessa giovedì 12 dicembre, c'era in platea un ospite molto speciale: l'attorelo ha salutato con un abbraccio. Questa era la prima apparizione in una trasmissionel'infarto avuto lo scorso mese. Da sabato 14 dicembre, sarà su RaiPlay con la commedia 'Liberi tutti'.

leggoit : Giorgio Tirabassi torna in tv da Fiorello dopo l'infarto e annuncia la nuova serie su Raiplay - marcoluci1 : RT @tvblogit: Giorgio Tirabassi da Fiorello: prima volta in tv dopo il malore per lanciare Liberi Tutti - AndreaFilocomo : RT @tvblogit: Giorgio Tirabassi da Fiorello: prima volta in tv dopo il malore per lanciare Liberi Tutti -