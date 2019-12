Gaffe giornalista del TG5 in diretta | “record di c***o stasera!”

Leggi la notizia su trendit

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Impossibile non ammetterlo: questa sembra la settimane delledel mondo giornalistico. Tra Diletta Leotta, le pronunce sbagliate delladi TG Regione e quella di Studio Aperto ne abbiamo sentite davvero delle belle. L’ultima perla, però, arriva dal TG5. Insi trovava Giorgia Rossi, e doveva annunciare il boom della partita dell’Inter a San Siro. La, però, invece di dire “record di incassi” (o, per lo meno, è quello che immaginiamo avesse voluto dire), ha esordito con un:”record distasera!“. Il video sta diventando virale e noi ve lo lasciamo qui sotto. View this post on Instagram Beh complimenti A post shared by Trash Italiano (@trash italiano) on Dec 12, 2019 at 1:49am PST L'articolodel TG5 in: “record distasera!” proviene da Trash ...

