Al Bano in lutto | Loredana Lecciso rompe il silenzio e parla di Jolanda

Leggi la notizia su dilei

(Di giovedì 12 dicembre 2019)ile su Instagram ricordaOttino, la mamma di AlCarrisi scomparsa in questi giorni. Una donna forte e al tempo stesso dolcissima, che ha rappresentato un punto di riferimento importante per il cantante di Cellino San Marco. La morte della signoraha sconvolto tutta la famiglia Carrisi, da Yari, che ha affermato di considerarla come una madre, a Romina Power, che su Instagram le ha dedicato numerosi post e una lunga lettera in cui hato anche di Al. Se i rapporti con l’attrice americana erano ottimi, quelli con lasi erano interrotti nel 2005. A svelarlo qualche tempo fa era stato proprio Carrisi che aveva raccontato come sua madre si fosse infuriata quandolo aveva lasciato in diretta tv mentre si trovava all’Isola dei Famosi. “Dopo quell’intervista in cuidichiarò che voleva ...

CorriereQ : Al Bano in lutto, il ricordo di Romina Power per Jolanda - infoitcultura : Lutto per Al Bano Carrisi, morta la mamma Jolanda a 96 anni - twolighteyes : Lutto in casa Carrisi: è scomparsa Jolanda, la madre di Al Bano. Romina Power assente ai funerali della donna -