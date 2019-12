Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 12 Dicembre 2019 | Armando Smaschera Juan Luis!

Leggi la notizia su gossipnews.tv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Alo scontro traLuis si fa ogni giorno più feroce. Incarnato non ha mai nascosto la sua antipatia per il corteggiatore di Gemma ed ha spesso dichiarato che secondo lui l’uomo è falso nei confronti della Galgani. Finora però quelle dierano solo supposizioni, mentre adesso il napoletano ha le prove di ciò che afferma e ciò ha sconvolto Gemma. Ecco cosa vedremoal Tronodi. Sin dall’ingresso diLuis nello studio diin molti hanno messo in discussione la sua buona fede ed onestà, per molti infatti il cavaliere italo-venezuelano fingeva e non era assolutamente interessato a Gemma Galgani ma solo alla visibilità. Tra i più critici nei suoi confronti c’è sicuramenteIncarnato, il cavaliere sin da subito lo ha accusato di essere falso e di prendere in giro Gemma perché in ...

