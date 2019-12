Un natale indimenticabile

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) A volte il destino ci sorprende con notizie devastanti, come questa famiglia, che vuole anticipare le celebrazioni natalizie perché il padre ha ricevuto una diagnosi di cancro terminale. David, 41 anni, e Lisa Parkes, 40 anni, di Prenton on the Wirral, si sono conosciuti quando avevano appena 10 anni e quando erano adolescenti hanno iniziato una relazione romantica che durata fino ad oggi. Al momento hanno quattro figli adottati e due gemelli che hanno avuto dopo un trattamento di fecondazione in vitro. Due anni fa a David è stato diagnosticato un cancro esofageo, è stato sottoposto a sedute di chemioterapia e radioterapia e poi è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere parte dell’esofago. David è riuscito a riprendersi, ma sfortunatamente hanno recentemente scoperto che la malattia è tornata. I dottori gli dissero che aveva solo dodici mesi da vivere. Ora la ...

VivianaP1511 : RT @Antonie62537279: Un abbraccio particolare ,oggi mi sento di mandarlo , a chi come me, si appresta a trascorrere il primo Natale senza… - Hotel_Gardenia : RT @aqualandia: Non hai ancora pensato alla lista dei regali? Fai trovare sotto l'albero una giornata indimenticabile. Con gli special days… - Evolution_italy : COLORFUL Christmas ?? Bimbi, il 21 dicembre, dalle 16:30 alle 20:30, la magia colorata e divertente del Natale vi a… -