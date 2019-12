Terra dei fuochi al Nord | in aumento il cancro alla prostata Una ‘lapidazione’ mai vista

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ho reso pubblico il mionon già per far sapere che andavo a curarmi al, ma per denunziare il fatto che nelle Terre deitutte le patologie cronico-degenerative stanno subendo un drammatico incremento di incidenza, con abbassamento dell’età di comparsa della malattia causato dall’ingravescente “lapidazione ambientale” da tossici di vario tipo, chimici e fisici. Uno studio appena pubblicato su Cancer certifica che, in gran parte del mondo, l’incidenza delnegli adolescenti e nei giovani adulti è in costante. “L’incidenza delè aumentata in tutti i gruppi di età compresa tra 15 e 40 anni e sale a livello globale a un tasso costante medio del 2% all’anno dal 1990” affermano gli autori. E’ molto complesso comprendere il perché di questodell’incidenza nei più giovani, ma gli agenti ...

