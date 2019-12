SHAMELESS - Recensione 10x05: Sparky (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Le truffe di Frank non avranno mai fine!Che ne pensate di quest'ultima?Attenzione: Spoiler!"Quando si tratta di soldi, un Gallagher non ha altro che tempo".Parole sante, quelle di Debbie che le mette in pratica tentando di farsi dare da Pepa la parte di soldi che spetta alla piccola Franny, figlia di Derek. Davanti ai soldi non pensa se si sia affidata ad un vero avvocato o se il gioco valga la candela, così ora rischia addirittura che la figlia le venga portata via da veri avvocati dell'Esercito. Forse era meglio partecipare allo sciopero in fabbrica....Chi, invece, se ne intende di vere truffe è Frank, il migliore in questo campo, a detta di Carl.Finalmente, tutti ora sanno che il padre dei gemelli di Ingrid è proprio il ragazzo, ma che farsene di una coppia di neonati non desiderati nemmeno da chi avrebbe dovuto prendersene cura? Semplice: si vendono al mercato nero! Roba da far ...

