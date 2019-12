Natale 2019 | come trasportare l’albero in automobile?

Leggi la notizia su viagginews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)l’albero diin auto senza violare le regole e le norme del codice stradale. Se siete tra coloro che hanno un grande spazio in casa o in giardino e hanno deciso di acquistare un albero divero o finto, ma di grandi dimensioni, probabilmente vi starete chiedendo: “Sì malo … L'articolol’albero in? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

juventusfc : Una grande festa di Natale bianconera con tutta la famiglia Juventus alle OGR di Torino brindando con… - juventusfc : ?? E tu quale personaggio di Natale sei? ?? Fai il quiz - juventusfc : Sei così fissato con il Natale che inizi a preparare l'albero durante le vacanze estive? ?????? Abbiamo quello che f… -