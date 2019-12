Il nipote di Battisti contro Una Storia da Cantare | «Pessimo | cantanti come Ruggeri

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) UnadaLo speciale su Lucio, andato in onda su Rai 1 nel corso della terza puntata di Unada, non è proprio piaciuto ad Andrea Barbacane, ildel celebre cantautore. Il figlio di Albaritasi è scagliato fortementela trasmissione condotta da Enricoe Bianca Guaccero che, lo scorso 30 novembre, ha cercato di dare omaggio – a suo dire in maniera pessima – alla memoria dello zio. “Lo speciale di Raiuno dedicato a mio zio Lucioè stato un disastro. E’ stato reso un servizioda, Morgan, Arisa, che hanno fatto morire zio Lucio per la seconda volta. Mi stupisce che Mogol fosse presente e li abbia ringraziati. Rispetto a Dieci ragazze cantata dasono molto meglio le canzoni dello Zecchino d’Oro“. ha inveito, senza mezzi termini, Barbacane sulle ...

