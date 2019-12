Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Tribunale di Milano condannaDiego Armandoper l’utilizzo improprio del nome del campione argentino.srlDiego Armando. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano in merito all’indebito utilizzo del nome del talento argentino in occasione di un evento svoltosi a Napoli nel 2016.per l’uso improprio e indebito del nome del campione argentino Il Tribunale di Milano ha condannatoDiego Armando. Al campione argentino sarà corrisposto un indennizzo di settantamila euro (cui si aggiungeranno gli interessi delle spese legali). Il marchio di moda è stato riconosciuto responsabile di aver utilizzato in maniera impropria il nome e l’immagine del Pibe de Oro. Diego ArmandoLa modella con la maglia ...

dolcegabbana : Dolce&Gabbana’s Alta Moda inspired by Bellini’s 'I Capuleti e i Montecchi'. The first model represents Juliet by we… - dolcegabbana : Dolce&Gabbana Alta Gioielleria, Milan, December 2019. Domenico Dolce and Stefano Gabbana took their inspiration fro… - NewsMondo1 : Dolce e Gabbana deve risarcire Maradona -