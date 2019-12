CorSport | la panchina di Insigne per 90 minuti non è una scelta insignificante

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il Corriere dello Sport scrive che è sembrato che Ancelotti ieri salutasse tutti. Ha fatto persino debuttare Gaetano. C’è solo uno dei giocatori chiave del Napoli che non ha avuto il suo spazio in campo, Lorenzo. Il quotidiano sportivo scrive che Napoli-Genk è piena di tante cose: “della straripante presenza di Milik (il primo azzurro a segnare una tripletta in Champions), del palo di Koulibaly dopo 2’, del debutto del diciannovenne Gaetano, al quale Ancelotti concede il debutto tra i grandi, dellasui novantaper, e non è una, per ciò che quella squadra mostra, quasi in scioltezza” L'articolo: ladiper 90non è unailNapolista.

