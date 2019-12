Uno scherzo di cattivo gusto

bigodino

(Di martedì 10 dicembre 2019) Cosa penseresti se ti dicessi che una madre ha dato al suo bambino di due anni una copia della famosa bambola del diavolo Chucky? L’incredibile fatto si è verificato in Illinois, negli Stati Uniti, quando la madre del bambino di nome Elia non aveva idea migliore di comprargli una bambola Chucky e avvolgerla in una scatola per aumentare ulteriormente la sorpresa del bambino. La madre insiste sul fatto che pensava che suo figlio avrebbe voluto avere quella bambola, poiché fecero il film in TV, il piccolo si fermò a guardare questo personaggio dei film dell’orrore. Potremmo interrogarci qui, prima di andare avanti, perché un bambino di soli due anni guarderebbe film horror che non sono suggeriti nemmeno per le persone che hanno almeno 18 anni. Il punto era che la madre ha avvolto la bambola ...

CarloCalenda : Roberta siete malati. Malati di leaderismo, incapaci di accettare uno scherzo o una critica. Avete tutti i sintomi… - scottecs : In realtà era uno scherzo - AndreaRomano9 : .@ElioLannutti candidato #M5s alla presidenza della #Commissionebanche? Spero sia uno scherzo, anche se di pessimo… -