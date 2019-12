Salernitana | uno squalificato e un diffidato dopo il ko col Cittadella

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – La sconfitta colrimediata nell’ultimo turno di campionato porta in dote una brutta notizia per mister Ventura. Il tecnico delladovrà infatti fare a mano di Fabio Maistro per il match di domenica prossima contro il Crotone. Il calciatore di Rovigo ha rimediato la quinta ammonizione stagionale contro i veneti, costringendo il Giudice Sportivo a fermalo per un turno. Nessuno stop, di contro, per la compagine pitagorica allenata da Stroppa. Da sottolineare, infine, l’ingresso in diffida del difensore Pawel Kamil Jaroszynski, ammonito per la quarta volta in stagione. L'articolo, unoe unil ko colproviene da Anteprima24.it.

