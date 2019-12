Padre 39enne muore mentre appende le luci di Natale Una famiglia distrutta

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Quella che vi stiamo per raccontare è una storia atroce, pesantissima. I protagonisti sono un uomo di 39 anni, une suo figlio. Siamo negli Usa, precisamente a a Rhome, in Texas. L’uomo, Felipe Gallegos, stava installando ledima ha perso la vita davanti agli occhi di suo figlio. Felipe gestiva una ditta di pulizie ma come anno nel mese di dicembre lavorava anche come tuttofare perre lenatalizie ai vicini. Era sul tetto di una casa a Rhome, insieme a sua moglie Alisha e al figlio diciassettenne Kaymin, quando è caduto a terra. I suoi familiari hanno trovato l’uomo disteso sul marciapiede mente chiedeva aiuto e hanno subito chiamato i soccorsi. Trasportato in ospedale è emerso che aveva riportato nella caduta un gravissimo trauma cranico e un’emorragia cerebrale, una frattura toracica che ha dato complicazioni e ha costretto i medici ad un intervento di ...