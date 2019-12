“I am Jesus Christ” | arriva il videogioco sulla vita di Gesù no | non è uno scherzo

trendit

(Di martedì 10 dicembre 2019) Quando abbiamo letto la notizia riportata da Dagospia pensavamo fosse uno, ma stando al video teaser evidentemente è tutta realtà. Stiamo parlando del prossimo(attualmente in lavorazione) che ha come soggetto lapubblica di. Si, avete capito bene: indosserete i panni didi Nazareth e compirete miracoli. A pubblicare il teaser su Youtube la IGN Entertainement che recita: I amChrist permetterà ai giocatori di sperimentare in prima persona i più famosi miracoli diNel teaser si assiste a due mani che si impongono su ciechi, storpi, poveri e mari in tempesta e operano miracoli. Il gioco non è stato pubblicato, ma non è il primo a sfondo “religioso”. Certo, un azzardo così forte non era ancora mai stato fatto. Non sappiamo ancora come la notizia verrà accolta dal grande pubblico e come narrerà tutta la vicenda cristiana ...

