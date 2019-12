Grande Fratello Vip | Marco Carta parteciperà al reality? Lo scoop

nonsolo.tv

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nel cast della quarta edizione delVip ci sarà anche? Si torna a parlare della quarta edizione delVip, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5. Ilandrà in onda a partire dall’8 gennaio, gli opinionisti della nuova edizione saranno Wanda Nara e Pupo. Tante sono le voci sul presunto cast della quarta edizione delVip, al momento i concorrenti confermati sembrano essere Rita Rusic, Antonella Elia e Barbara Alberti. Negli ultimi giorni sono stati svelati i primi nomi maschili che potrebbero partecipare al noto e attesoshow. Stando ai rumors due ex concorrenti de L’Isola dei famosi varcheranno la nota porta rossa delVip. Chi sono? Antonio Zequila e Aristide Malnati. La partecipazione aldei due ex naufraghi non è stata ancora confermata dai profili social ufficiali del...

