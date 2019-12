Ancelotti | “Domani incontro di comune accordo con De Laurentiis e decidiamo il da farsi”

Leggi la notizia su ilnapolista

"Non lo so se sarò ancora ai microfoni sabato prossimo, mi auguro di sì. Ma è una valutazione che devo fare con la società. Ci vediamo domani e decideremo il da farsi. Sarà di, per valutare la situazione del momento". Così Carlo a Sky Sport, dopo la qualificazione agli ottavi di Champions. Il tecnico parla del suo futuro sulla panchina azzurra: "Delle voci non ho saputo niente. Ho preparato la partita, i giocatori sono stati attenti, è stata una partita non spettacolare ma chiusa bene già nel primo tempo. "Le dimissioni? Non ho mai dato le dimissioni, e mai lo farò".

