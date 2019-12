Zozibini Tunzi è Miss Universo 2019 | la prima donna nera del Sud Africa a vincere il

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ventisei anni, taglio sbarazzino e un corpo mozzafiato:. GiàSuddallo scorso agosto, è ladi colore del suo Paese ad aver conquistato la fascia di. Ieri, nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, si è svolta la scintillante serata per la finale della 68esima edizione del concorso di bellezza, che conferisce ogni anno il titolo allapiù bella del mondo. Sul palco dei Terry Perry Studios, ad Atlanta, sono salite 90 bellissime concorrenti da altrettanti Paesi. Sul podio, insieme a, anche Madison Anderson (Porto Rico) e Sofia Aragòn (Messico), che hanno conquistato la fascia di seconda e terza classificata. Chi è la nuovaPassaggio di corona avvenuto. La filippina Catriona Gray, vincitrice del concorso nel 2018, ha ceduto il diadema dai 1.770 diamanti e oro 18 ...

rapplerdotcom : @MissUniverse @alexavillano BREAKING NEWS. South Africa’s Zozibini Tunzi is #MissUniverse2019! - Workpoint_Ent : Miss Universe2019 ?????? Zozibini Tunzi : Miss South Africa #MissUniverse2019 #MissUniverse - cnnphilippines : @MissUniverse LOOK: The official portrait of #MissUniverse2019, Zozibini Tunzi ?? @MissUniverse -