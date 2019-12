Violenze sessuali su nipote 13enne | zio a processo

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Shock nella provincia di Frosinone, dove una ragazzina di 13 anni sarebbe stata ripetutamente violentata dallo zio sessantenne che avrebbe dovuto accudirla. Un caso che risale a 3 anni fa, balzato alla cronaca solo recentemente grazie alle confessioni della vittima.su minore L’uomo che avrebbe dovuto accudirla è infine diventato suo carnefice. Succede a Fiuggi, in provincia di Frosinone, dove un uomo di sessant’anni avrebbe abusato ripetutamente della, figlia della sorella. I fatti sarebbero accaduti proprio nella sua abitazione, dove la ragazzina era spesso ospite per via del lavoro della madre, che la vedeva frequentemente fuori casa per lavoro. La storia risale a 3 anni fa, ma ora l’uomo sarà presto processato. Si apprende dalla mamma, separata dal marito, che capitava spesso che lasciasse la figlia ai parenti, proprio perché impossibilitata ad accudirla. Poi ...

