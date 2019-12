Terremoto Mugello | sisma di magnitudo 4 5 | gente in strada

tg24.sky

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Diverse scosse sono state registrate nella notte nel, in provincia di Firenze, vicino a Scarperia e San Piero. L'ipocentro è stato localizzato a una profondità di 9 km. La scossa più forte alle 4,37, ditra 4.5. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze sta monitorando la situazione, al momento non sembrano esserci feriti, ma vi sarebbero diversi danni ad edifici.inNumerose le persone che sono uscite di casa nel, e tanti anche quelli che si sono sistemati in auto. Dai vigili del fuco si spiega che sono in corso verifiche dopo alcune richieste di sopralluogo per caduta di calcinacci. La scossa di4.5 è stata nettamente avvertita anche a Firenze città e a Pistoia. E' stato sospeso il traffico ferroviario nel nodo di Firenze per verifiche tecniche sulle linee. Bloccata anche l'Alta velocità tra ...

