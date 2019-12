Sparatoria nella base militare in Florida | si segue la pista del terrorismo

meteoweek

(Di lunedì 9 dicembre 2019)in, siladel. L’aggressore, Mohammed Alshamrani, è stato eliminato dalla polizia dopo aver ucciso tre persone. Aveva acquistato legalmente l’arma usata nell’attacco.in, siladel, dopo che il 21enne Mohammed Alshamrani, sottotenente dell’AeronauticaSaudita, ha sparato ferendo … L'articoloin, siladelproviene da www.meteoweek.com.

fattoquotidiano : Florida, Fbi indaga per terrorismo dopo la sparatoria nella base militare di Pensacola: “Assassino aveva acquistato… - prestia_fabio : RT @fattoquotidiano: Florida, Fbi indaga per terrorismo dopo la sparatoria nella base militare di Pensacola: “Assassino aveva acquistato ar… - pirata_21 : #Florida, Fbi indaga per terrorismo dopo la sparatoria nella base militare di Pensacola: “Assassino aveva acquistat… -