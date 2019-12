Sistema operativo Harmony e smartphone Huawei | questo matrimonio non s’ha da fare

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ma iltroverà mai posto sugli? O anche sui tablet e i computer? A questa domanda c'è una nuova risposta ufficiale che forse lascerà l'amaro in bocca a molti ma rassicurerà pure altri. L'OS proprietario del produttore cinese ha un destino già segnato e forse non è proprio quello che in molti si sarebbero immaginati. A parlare diOS, in queste ore, è stato il presidente della divisioneConsumer Business Software, Wang Chenglu. Durante la presentazione di un nuovo flagship store a Shenzen, in Cina, sono state chiarite le future strategie sulla creatura software proprietaria. Questa verrà utilizzata (per stessa dichiarazione di Chenglu) su tutti i dispositivi del brand ad eccezione di, tablet e computer. Questa esclusione fa quasi sorridere, visto che rappresenta la stragrande maggioranza di device per i quali il ...

