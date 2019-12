Questi porcellini sono ibridi di maiale e scimmia Ed è la prima volta che gli scienziati

wired

(Di lunedì 9 dicembre 2019) (foto: Tang Hai) Un po’ maiali, un po’ macachi. Un team di ricercatori cinesi è riuscito per laa far nascere deicon qualche cellula di. Su dieci embrionicreati solo due sisviluppati enati vivi – anche se la loro vita è stata breve, meno di una settimana. La comunità scientifica è divisa sul fatto che si tratti di un reale successo, ma è comunque un primo tentativo di un progetto che guarda molto lontano, alla produzione di organi umani per i trapianti. Nel loro studio pubblicato sulle pagine di Protein&Cell, i ricercatori spiegano di aver inserito delle cellule staminali embrionali di macaco cinomolgo – modificate in modo tale da essere fluorescenti e quindi tracciabili – in embrioni di. In totalestati 4mila gli embrioni creati in laboratorio e impiantati nelle scrofe: solo 10 sisviluppati e...