Mattarella | Senza evasione più soldi per stipendi e pensioni

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L'fiscale in Italia è una piaga dura da debellare e la prossima manovra finanziaria promette di incentivare l'utilizzo dei pagamenti digitali così da tentare di convincere i cittadini a preferire la tracciabilità delle transazioni, mentre si continua discutere del carcere per i grandi evasori.Oggi anche il Presidente della Repubblica Sergioè voluto intervenire sull'fiscale, sottolineando l'ovvio che per molti tanto ovvio non è: "I servizi comuni e la vita comune sono regolati dalle spese pubbliche. Se io mi sottraggo al mio dovere di contribuire sto sfruttando quello che gli altri pagano, con le tasse che pagano".Il capo dello Stato, rispondendo alla domanda di alcuni studenti in visita al Quirinale, ha proseguito:L'fiscale è calcolata nell'ultimo documento ufficiale dell'anno passato circa 119 miliardi di euro: una somma enorme. Se ...

