Juventus | Emre Can sempre più lontano da Torino | può partire a gennaio

(Di lunedì 9 dicembre 2019), periodo nero perCan che non è al centro dei progetti di mister Sarri e pensa solo al mercato imvernale Continua a non convincereCan. Il calciatore ha giocato due gare di seguito: la prima da titolare contro il Sassuolo e la seconda da subentrato contro la Lazio ma continua a non fare bene. Il calciatore sembra ormai ai margini e il pensiero è già acon la speranza di poter andare altrove. Come riporta Tuttosport il ds Paratici ha assicurato che nessuno, a parte Mandzukic, si muoverà dama non è detta l’ultima parola. Si potrebbe pensare infatti ad uno scambio magari con Rakitic del Barcellona o con Paredes del Psg. L’unico grande dubbio è che la partenza di Can non libererebbe un posto in lista Champions. Leggi su Calcionews24.com

