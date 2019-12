Juve | denunciati 9 bagarini partenopei per biglietti falsi

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Dopo un’indagine durata 4 mesi in queste ore i carabinieri del comando provinciale di Torino stanno eseguendo una misura cautelare di applicazione del divieto di dimora a Torino per 9di origine partenopea, ritenuti responsabili di truffa e utilizzo di pubblici sigilli contraffatti. I suddettiavrebbero adescato i tifosi in occasione delle partite di cartello del campionato di Serie A e di Uefa Champions League dellantus tramite un sito Internet di annunci gratuiti, vendendo loroper assistere alle competizioni. Ma gli acquirenti deial momento della convalida ai tornelli di accesso allo stadio scoprivano che il tagliando era un falso. Fino a questo momento gli inquirenti hanno accertato la vendita di 24contraffatti, per un valore circa 4000 euro, e sequestrato 32d’autore, pronti per essere ...

