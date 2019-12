Ha un tumore | il Fisco le chiede di giustificare l’acquisto di una parrucca

thesocialpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Quando Sara Recordati ha scoperto di avere unal seno, nel 2016, ovviamente è caduta in uno stato di disperazione. Il tipo di cancro che l’aveva colpita era molto aggressivo, così aveva deciso di operarsi per via privata e, subito dopo, aveva effettuato la chemioterapia. Così, si era anche dovuta comprare una, per superare il trauma della perdita di capelli.Oggi, a distanza di anni, è ila ricordarle la differenza di quel tragico momento,ndole di dimostrare l’effettiva necessità deldella, nonché di dimostrare di aver davvero pagato le spese mediche.Sara Recordati è una giornalista e scrittrice: quando ha ricevuto la lettera dell’Agenzia dell’entrate, ha deciso di parlare della sua vicenda con Il Corriere della Sera, raccontando cosa le stando nello specifico lo Stato italiano: “Lo Stato si è insospettito delle alte spese mediche ...

AnnalisaChirico : Una signora sotto chemio per un tumore deve giustificare al Fisco la spesa di una parrucca. Due ragazzine, il cui p… - FilippoRe : RT @AnnalisaChirico: Una signora sotto chemio per un tumore deve giustificare al Fisco la spesa di una parrucca. Due ragazzine, il cui papà… - francopercolla : RT @AnnalisaChirico: Una signora sotto chemio per un tumore deve giustificare al Fisco la spesa di una parrucca. Due ragazzine, il cui papà… -