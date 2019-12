È morto l’attore René Murat Auberjonois | aveva 79 anni

ilpost

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Èa 79statunitenseera noto soprattutto per i personaggi di Clayton Runnymede Endicott III nella serie tv Benson, di Odo nella serie Star Trek – Deep Space Nine e di Paul Lewinston in Boston Legal.

njhoranvs : RT @MonicaGeller___: Due giorni fa è morto l'attore che interpretava il padre di Rachel in Friends?? - ombelicaa : RT @MonicaGeller___: Due giorni fa è morto l'attore che interpretava il padre di Rachel in Friends?? - oknosureddit : L'attore René #Auberjonois è morto a 79 anni -