Critics’ Choice Awards 2020 | le nomination | Asante Black fa doppietta | 61 nomination per

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Critics’film e tv: 61 candidature per Netflix da The Irishman a The Crown I Critics’premiano Netflix e il suo investimento in film e miniserie di qualità: The Irishman, Marriage Story, I due Papi, Dolemite is my name ottengono tuttiaccanto a certezze come The Crown (miglior serie e per gli attori), When they See Us e a un piccolo gioiello come Unbelievable. Doppiaper l’appena diciottenne: miglior non protagonista in un drama This is us e in una miniserie When they See Us. Faanche Ramy Youssef per la comedy Ramy e per il suo speciale stand-up. Primaper Apple grazie alla prova di Billy Cudrup in The Morning Show, ignorata invece la prova di Jennifer Aniston (ma forse chi ha votato non è andato oltre i primi tre episodi), i critici le hanno preferito Regina King di ...

