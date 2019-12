Cosa mangiare a pausa pranzo? Le zuppe vanno di moda

bigodino

(Di lunedì 9 dicembre 2019)in? È la domanda che tutti ci facciamo ogni giorno quando siamo al lavoro e magari dobbiamo portarci dietro la schiscetta. Oppure quando dobbiamo ordinare ilalla mensa. Sappiate che soprattutto in questo periodo invernale abbiamo bisogno di comfort food: lesono perfette! Durante lagli italiani scelgono le. Siamo in autunno inoltrato e l’inverno è sempre più vicino. Ao a cena lesono perfette per scaldarsi e peranche in modo sano.vegetariane e vegane che così accontentano i gusti di tutti quanti a tavola. Anche se ci fermiamo aal lavoro. Secondo una ricerca di Deliveroo for Business, infatti, gli italiani amano sempre di piùvegan e optare per lein. L’analisi è stata condotta monitorando gli ordini della piattaforma, che offre soluzioni anche per ...

virginiaraggi : I sindaci italiani sono in trincea, si occupano dei problemi concreti dei cittadini. Non hanno tempo per i selfie c… - horwswy : RT @femiizzy: al nord otto a tavolo proprio no perché noi odiamo i parenti e non ci sediamo neanche a mangiare una cosa al volo e poi subit… - martinauvaa : RT @femiizzy: al nord otto a tavolo proprio no perché noi odiamo i parenti e non ci sediamo neanche a mangiare una cosa al volo e poi subit… -