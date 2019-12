Al via le riprese de I Bastardi di Pizzofalcone 3 | l’annuncio di Alessandro Gassmann

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Primo ciak per Idi3. Lo annunciasu Twitter, pubblicando un'immagine che lo ritrae sorridente sul set della terza stagione.Torno dopo tanti mesi e mi accogli così? GRAZIE NAPOLI. Si ricomincia! IDIterza stagione. Ispettore Lojacono.Il nuovo ciclo di episodi era stato annunciato lo scorso novembre quando Maurizio de Giovanni, autore della saga letteraria, aveva lasciato intendere che i protagonisti torneranno. "Idinon sono stati sterminati" ha dichiarato a La Repubblica, dando qualche indizio per placare i fan, ancora sconvolti dall'ultimo episodio. La seconda stagione si è infatti conclusa con l'esplosione di un'auto davanti al ristorante di Letizia dove la squadra al completo sta festeggiando la conclusione di un'indagine complicata. Insieme avevano chiarito una vicenda oscura che aveva ...

OptiMagazine : Al via le riprese de #IBastardidiPizzofalcone3, l'annuncio di #AlessandroGassmann (foto) - DIFelisari : RT @Maurizio101112: Ci sono le riprese metteli in Galera e buttate via le chiavi. . .?????????? - MariaRo99325323 : RT @Maurizio101112: Ci sono le riprese metteli in Galera e buttate via le chiavi. . .?????????? -