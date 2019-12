viagginews

(Di domenica 8 dicembre 2019) C’è qualcuno che è sicuro. Quello dinon è un caso di scomparsa, ma si tratta di un suicidio di una ragazza precipitata in un “di sofferenza”.è la figlia di Al Bano e Romina Power, che è scomparsa il 31 dicembre 1993 a New Orleans. La stessa donna continua … L'articolosi è: “Era in undi sofferenza” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Ylenia Carrisi si è suicidata: “Era in un abisso di sofferenza” - #Ylenia #Carrisi #suicidata: #abisso - ClarabellaBest : RT @BlitzQuotidiano: Ylenia Carrisi, criminologa Roberta Bruzzone: “Scomparsa? Credo si sia uccisa nel Mississipi” - zazoomblog : Ylenia Carrisi le indagini Reclutata Roberta Bruzzone : ipotesi del suicidio - #Ylenia #Carrisi #indagini… -