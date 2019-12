Renzi | “Battaglia contro le tasse è stata vinta grazie a Italia Viva”

notizie

(Di domenica 8 dicembre 2019) Dopo la conferenza stampa in cui il Premier Conte ha illustrato, insieme al ministro Gualtieri, i contenuti della prossima manovra economica,ha voluto sottolineare che la battaglialeal suo partito.e la battaglialeTramite un post condiviso sui social ha infatti spiegato cheViva ha lottato con forza per evitare l’aumento delle imposte, a cominciare dall’IVA. “Dalle auto aziendali fino al rinvio della Sugar e Plastic Tax il risultato è stato raggiunto. Da gennaio ci sarà da fare uno sforzo in più: rilanciare la crescita“, ha aggiunto l’ex premier. La manovra economica vedrà infatti azzerata la tassa sulle auto aziendali, inizialmente prevista, e conterrà la proroga dellesu plastica e zucchero a luglio e ottobre 2020. Questo, ha specificato Conte, per permettere alle aziende di organizzarsi e ...

msgelmini : Governo prende ancora una volta in giro gli italiani e non cancella, ma rinvia di qualche mese, l’entrata in vigore… - zazoomnews : Manovra Renzi rivendica la battaglia contro le tasse: “Vittoria di Italia viva”. M5S: “No merito del governo unito”… - Angela23763271 : RT @magnigiancarlo1: Manovra Economica:la battaglia di ItaliaViva per eliminare tasse sulle auto aziendali e la plastica,il congelamento de… -