Papa:"Opere di misericordia non trofei"

"All'Angelo che le chiede la disponibilità a diventare la madre di Gesù Maria mette subito a disposizione di Dio tutto il suo essere". Lo ha detto ilall'Angelus nel giorno dell'Immacolata concezione. "Siamo chiamati a seguire l'esempio di Maria","nell'atteggiamento di servizio, nell'attenzione alle necessità altrui", e senza "esibire come un trofeo ledi",aggiunge Francesco. Rivolge, infine, una preghiera per la pace in Ucraina orientale e in Guatemala.(Di domenica 8 dicembre 2019)