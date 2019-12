Orbassano TO | 85enne uccide a martellate la figlia disabile

blogo

(Di domenica 8 dicembre 2019) Una donnadi 44 anni è stata uccisa questa mattina a colpi di martello nella sua abitazione di, alle porte di Torino.L'allarme è stato lanciato intorno alle 9 di oggi e all'arrivo dei soccorsi la vittima era già deceduta. Adre la donna con diversi colpi di martello alla testa, stando alle prime informazioni, sarebbe stata sua madre, una donna di 85 anni.Ad allertare i soccorsi sarebbe stato il padre della vittima, un uomo di 87 anni, presente in casa al momento della tragedia e fondamentale per la ricostruzione degli eventi. Torino di Sangro (Abruzzo), brutale femminicidio:la moglie a colpi di pietra per strada Un uomo di 68 anni ha ucciso la moglie a Torino di Sangro (Chieti) a colpi di pietra, poi ha chiamato il 118. Il femminicidio al culmine di una lite per strada. PROSEGUI LA ...

