Lecce Genoa 0-2 LIVE | riprende la partita al Via del Mare

Gol Pandev - prodezza da centrocampo del calciatore del Genoa contro il Lecce [VIDEO] : GOL Pandev – Si sta giocando il lunch match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si stanno affrontando Lecce e Genoa in un match fondamentale per evitare la retrocessione. La squadra di Thiago Motta è reduce da un momento negativo e l’allenatore rischia l’esonero, il Lecce nell’ultimo match di campioanto ha vinto in trasferta contro la Fiorentina mentre in Coppa Italia pesante eliminazione ...

FORMAZIONI Lecce Genoa : le scelte degli allenatori : Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lecce Genoa Ecco gli schieramenti ufficiali di Lecce-Genoa, match valido per la 15ª giornata di Serie A 2019/2020. Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Dell’Orco, Calderoni; Majer, Tachtsidis, Petriccione; Shakhov; Farias, Babacar. All. Liverani. Genoa (4-3-3): Radu; Ghiglione, Biraschi, Romero, Criscito; Pajac, Schone, ...

Lecce-Genoa - le formazioni ufficiali : Pinamonti contro Babacar : Continua il programma valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare importanti indicazioni anche per le zone basse della classifica. La lotta per evitare la retrocessione è sempre più avvincente, il lunch match mette di fronte una sfida da brividi, quella tra Lecce e Genoa. In particolar modo momento difficilissimo per la squadra di Thiago Motta, il tecnico non può permettersi un passo falso ...

Lecce-Genoa streaming - dove guardare la diretta della partita su DAZN : Lecce-Genoa streaming – Si gioca una partita importante valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo, che potrebbe dare indicazioni per il proseguo della stagione. In campo Lecce-Genoa l’obiettivo delle due squadre è quello di raggiungere il miglior risultato possibile. La partita sarà trasmessa in streaming sulla piattaforma DAZN, visibile su Pc, Smartphone e tablet, oltre che su Smart ...