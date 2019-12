Kate Middleton e il protocollo | le rigide regole da seguire quando William non c’è

dilei

(Di domenica 8 dicembre 2019) Che ilinglese sia particolarmente rigido non ci sorprende: tutti i membri della Royal Family sono costretti anumerosedurante ogni momento pubblico – e in alcuni casi anche privato – della loro vita. Pere Meghan, che sono arrivate solo in seguito a far parte della famiglia reale, le cose devono essere state ancora più complicate. E proprio loro sono sempre sotto l’occhio attento dei royal watchers, pronti a cogliere ogni più piccolo errore da mettere sotto la lente d’ingrandimento. Ma in queste ultime ore sono emerse nuovedi cui non avevamo mai sentito parlare, e che riguardano la Duchessa di Cambridge. Dal giorno del suo matrimonio con il Principe, sono state apportate delle modifiche all’ordine di precedenza per accogliere anchenella sua posizione di moglie del secondo erede in linea di ...

infoitcultura : Kate Middleton è incinta! Ecco la prova secondo i fan della famiglia reale - infoitcultura : Kate Middleton è incinta? L’incredibile indizio manda Twitter in tilt - spectersbitvch : essere bassa è una tortura perché vorresti vestirti come kate middleton ma non riesci a vederti quasi niente addosso -