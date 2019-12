Infortunio Bentancur | possibile lungo stop | emergenza a centrocampo

Infortunio Bentancur : il bianconero esce anzitempo. Le sue condizioni : Infortunio Bentancur , il centrocampista della Juve esce a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Al suo posto entra Emre Can Rodrigo Bentancur ha lasciato il prato dell’Olimpico a pochi minuti dalla fine del primo tempo a causa di un Infortunio . Il centrocampista si è fatto male in un contrasto falloso (da parte sua) con Correa. Nonostante qualche tentativo di rimanere in campo, l’uruguaiano è stato costretto ad alzare bandiera ...

Infortunio Bentancur - il calciatore della Lazio costretto al cambio : Infortunio Bentancur – Juventus e Lazio sono in campo per l’anticipo serale della quindicesima giornata del campionato di Serie A, emozioni in campo e sugli spalti con il pubblico delle grandi occasioni. Si affrontano due squadre che stanno attraversando un ottimo momento nonostante il pareggio della Juventus nell’ultimo match contro il Sassuolo. Ritmi altissimi nel primo tempo, la Juvetus passa in vantagio grazie ad un ...

LIVE Lazio-Juventus 0-1 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : fuori Bentancur per Infortunio - dentro Emre Can : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44′ Miracolo di Strakosha su un colpo di testa di Cristiano Ronaldo a botta sicura. 42′ fuori Bentancur infortunato al ginocchio ed entra Emre Can per la Juventus. 40′ Radu dalla distanza tira ma finisce fuori. 38′ Giallo per Dybala che arriva fuori tempo su Lazzari. 36′ Cross di Lazzari in mezzo per Immobile che colpisce male il pallone. 34′ Punizione di Luis ...