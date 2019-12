Ida Platano e Riccardo Guarnieri | matrimonio rimandato | la richiesta della dama

nonsolo.tv

(Di domenica 8 dicembre 2019) Idaha risposto alla proposta didi, ecco cosa ha deciso la coppia È stata registrata ieri 7 dicembre una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, ad attirare ancora una volta l’attenzione Ida. Nelle ultime settimane i due stanno provando a ricostruire il loro rapporto, entrambi provano ancora forti sentimenti reciproci ed è per questo che stanno cercando di superare le difficoltà nate all’internoloro relazione. Pochi giorni faha lasciato tutti senza parole. Il motivo? Ha chiesto a Idadi sposarlo. In studio lanon si è mostrata entusiasta, non ha risposto subito alla proposta, ha detto che aveva bisogno di stare un po’ da sola. Nella registrazione di ieri laha detto ache al momento non se la sente di compiere un passo così ...

giacomodefino : Uomini e Donne : Ecco la risposta di Ida Platano alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri. - Rainbow Proje… - blogtivvu : Uomini e Donne, Ida Platano sposa Riccardo Guarnieri: le anticipazioni - IsaeChia : #Anticipazioni '#UominieDonne': #TronoOver 07/12/2019. #IdaPlatano risponde alla proposta di matrimonio di… -